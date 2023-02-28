Госдеп: Контакты властей Китая с Россией не уравновешены их поездками на Украину
Соединённые Штаты выражают беспокойство насчёт мирного плана Китая по Украине, так как контакты Пекина с Москвой не уравновешены поездками китайских чиновников в Киев. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
"Повод беспокоиться нам даёт то, что Китай взаимодействует с Россией, в том числе в формате визитов высокого уровня <...> при отсутствии симметричного взаимодействия с Украиной", — сказал он на брифинге.
Это говорит для Вашингтона о том, что представленная инициатива не является серьёзным предложением. Прайс призвал Пекин использовать влияние на Москву, чтобы побудить её к выполнению первого принципа мирного плана об уважении к суверенитету и территориальной целостности всех стран.
Напомним, 24 февраля Китай представил план по урегулированию украинского кризиса, в котором призвал Запад отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций и заметил, что региональная безопасность не может достигаться за счёт расширения военных блоков. В Европе раскритиковали идеи Пекина. А вот Иран высказал поддержку представленной инициативе.
Twitter / Ned Price