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28 февраля, 02:51

Госдеп: Контакты властей Китая с Россией не уравновешены их поездками на Украину

Соединённые Штаты выражают беспокойство насчёт мирного плана Китая по Украине, так как контакты Пекина с Москвой не уравновешены поездками китайских чиновников в Киев. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Повод беспокоиться нам даёт то, что Китай взаимодействует с Россией, в том числе в формате визитов высокого уровня <...> при отсутствии симметричного взаимодействия с Украиной", — сказал он на брифинге.

Это говорит для Вашингтона о том, что представленная инициатива не является серьёзным предложением. Прайс призвал Пекин использовать влияние на Москву, чтобы побудить её к выполнению первого принципа мирного плана об уважении к суверенитету и территориальной целостности всех стран.

Кремль раскрыл своё отношение к плану Китая по Украине

Кремль раскрыл своё отношение к плану Китая по Украине

Напомним, 24 февраля Китай представил план по урегулированию украинского кризиса, в котором призвал Запад отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций и заметил, что региональная безопасность не может достигаться за счёт расширения военных блоков. В Европе раскритиковали идеи Пекина. А вот Иран высказал поддержку представленной инициативе.

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Twitter / Ned Price

Артур Лапсаков
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