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Опубликовано 4 марта 2023, 11:03

Российская армия уничтожила 11 украинских беспилотников после серии атак дронов

Системы ПВО России сбили украинский Ми-8, 12 снарядов HIMARS и 11 БПЛА

Российские системы ПВО за сутки сбили вертолёт Ми-8, 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Новосёловка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки сбито 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены 11 украинских БЛА в районах населённых пунктов Петровка, Великий Выселок Харьковской области, Стельмаховка, Голиково, Житловка, Червоная Диброва ЛНР, Старомлиновка, Кременец, Пески ДНР, Малая Кардашинка и Новая Збурьевка Херсонской области", — уточнил он в ходе брифинга.

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Напомним, 28 февраля было зафиксировано сразу несколько неизвестных беспилотников в регионах России. Один дрон упал в Адыгее, второй — в районе нефтебазы "Роснефти" в Туапсе, третий коптер влетел в окно многоэтажного дома в Белгороде, а четвёртый дрон упал в Подмосковье рядом с объектом "Газпрома". Позже в Минобороны РФ раскрыли подробности провалившейся атаки украинских беспилотников на юге России.

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ТАСС / Станислав Красильников

Николь Вербер
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