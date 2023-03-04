Российская армия уничтожила 11 украинских беспилотников после серии атак дронов

Российские системы ПВО за сутки сбили вертолёт Ми-8, 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Новосёловка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки сбито 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены 11 украинских БЛА в районах населённых пунктов Петровка, Великий Выселок Харьковской области, Стельмаховка, Голиково, Житловка, Червоная Диброва ЛНР, Старомлиновка, Кременец, Пески ДНР, Малая Кардашинка и Новая Збурьевка Херсонской области", — уточнил он в ходе брифинга.