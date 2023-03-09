Лавров рассказал, почему до сих пор нет договорённости о защитной зоне вокруг ЗАЭС

Договорённость по вопросу создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции была уже близко, но Украина заблокировала её. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр отметил, что во время последнего визита в Киев генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш увязал вопрос о продлении зерновой сделки с необходимостью демилитаризации Запорожской АЭС, о которой, "кроме самой Украины, никто" не говорил. При этом уже на протяжении нескольких месяцев гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси продвигает договорённость об объявлении ЗАЭС зоной ядерной безопасности.

"Мы активно сотрудничали с гендиректором МАГАТЭ. Договорённость была близка, мы готовы были её поддержать, но она была заблокирована Киевом, который как раз и выдвигает предварительные условия насчёт военнопленных и демилитаризации ЗАЭС", — сказал Лавров.