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9 марта, 13:04

Лавров рассказал, почему до сих пор нет договорённости о защитной зоне вокруг ЗАЭС

Лавров: Киев заблокировал договорённость о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС

Договорённость по вопросу создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции была уже близко, но Украина заблокировала её. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр отметил, что во время последнего визита в Киев генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш увязал вопрос о продлении зерновой сделки с необходимостью демилитаризации Запорожской АЭС, о которой, "кроме самой Украины, никто" не говорил. При этом уже на протяжении нескольких месяцев гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси продвигает договорённость об объявлении ЗАЭС зоной ядерной безопасности.

"Мы активно сотрудничали с гендиректором МАГАТЭ. Договорённость была близка, мы готовы были её поддержать, но она была заблокирована Киевом, который как раз и выдвигает предварительные условия насчёт военнопленных и демилитаризации ЗАЭС", — сказал Лавров.

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Ранее, 10 февраля, Гросси заявлял, что важное значение в переговорах по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС имели встречи в Москве, ведь тогда удалось подробно обсудить план. Он также отметил, что ради ядерной безопасности намерен "продолжать свои усилия до тех пор, пока зона не станет реальностью".

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duma.gov.ru

Светлана Оперук
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