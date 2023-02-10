Глава МАГАТЭ рассказал о сдвигах в переговорах по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

Обсудить план создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС удалось благодаря встречам гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси с представителями руководства России. Об этом сообщили в МАГАТЭ.

"И в Киеве, и в Москве мы продолжаем целенаправленную дипломатическую работу, направленную на скорейшее создание зоны [безопасности вокруг ЗАЭС]. В этом отношении важное значение имели встречи в Москве на этой неделе, позволившие нам подробно обсудить план с высокопоставленными представителями российского правительства", — цитирует ведомство Гросси.

Он надеется, что работа в этом направлении будет продолжена, так как ситуация вокруг станции продолжает оставаться "нестабильной и непредсказуемой, поскольку она является зоной активных боевых действий". Гросси подчеркнул, что ради ядерной безопасности намерен "продолжать свои усилия до тех пор, пока зона не станет реальностью".