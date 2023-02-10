Глава МАГАТЭ рассказал о сдвигах в переговорах по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС
Обсудить план создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС удалось благодаря встречам гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси с представителями руководства России. Об этом сообщили в МАГАТЭ.
"И в Киеве, и в Москве мы продолжаем целенаправленную дипломатическую работу, направленную на скорейшее создание зоны [безопасности вокруг ЗАЭС]. В этом отношении важное значение имели встречи в Москве на этой неделе, позволившие нам подробно обсудить план с высокопоставленными представителями российского правительства", — цитирует ведомство Гросси.
Он надеется, что работа в этом направлении будет продолжена, так как ситуация вокруг станции продолжает оставаться "нестабильной и непредсказуемой, поскольку она является зоной активных боевых действий". Гросси подчеркнул, что ради ядерной безопасности намерен "продолжать свои усилия до тех пор, пока зона не станет реальностью".
Ранее директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что украинские военнослужащие складируют западное вооружение на территориях атомных электростанций. Сейчас под контролем Киева три АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. Так ВСУ надеются сохранить оружие, зная, что российские войска не будут бездумно обстреливать опасные объекты.
ТАСС / Андрей Рубцов