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Регион
Опубликовано 10 марта 2023, 06:08
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В Запорожской области назвали фатальным возможное наступление Киева

Рогов: Возможное наступление ВСУ в Запорожской области может стать фатальным для Киева

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что возможное наступление ВСУ в Запорожье может обернуться крахом киевского режима. Мнение он высказал в беседе с РИА "Новости".

"Если вашингтонский обком даст команду Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии. Если они сунутся к нам, то получат сполна. И это может стать концом режима Зеленского", — считает Рогов.

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Ранее стало известно, что командование ВСУ перебрасывает на подконтрольные Киеву территории Запорожской области группу обученных в Британии украинских военных. Подготовка бойцов ВСУ на британских базах занимает три с половиной – четыре недели. Солдат обучают на базе Воркоп.

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Unsplash

Оксана Попова
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