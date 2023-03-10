В Запорожской области назвали фатальным возможное наступление Киева
Рогов: Возможное наступление ВСУ в Запорожской области может стать фатальным для Киева
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что возможное наступление ВСУ в Запорожье может обернуться крахом киевского режима. Мнение он высказал в беседе с РИА "Новости".
"Если вашингтонский обком даст команду Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии. Если они сунутся к нам, то получат сполна. И это может стать концом режима Зеленского", — считает Рогов.
Ранее стало известно, что командование ВСУ перебрасывает на подконтрольные Киеву территории Запорожской области группу обученных в Британии украинских военных. Подготовка бойцов ВСУ на британских базах занимает три с половиной – четыре недели. Солдат обучают на базе Воркоп.
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