Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что возможное наступление ВСУ в Запорожье может обернуться крахом киевского режима. Мнение он высказал в беседе с РИА "Новости".

"Если вашингтонский обком даст команду Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии. Если они сунутся к нам, то получат сполна. И это может стать концом режима Зеленского", — считает Рогов.