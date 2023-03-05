Киев попался на переброске в Запорожье группы из тысяч обученных в Британии военных
Рогов заметил переброску в Запорожье тысяч бойцов ВСУ, прошедших обучение в Британии
Командование ВСУ перебрасывает на подконтрольные Киеву территории Запорожской области группу обученных в Британии украинских военных. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В город Запорожье за последние дни прибыло порядка трёх с половиной тысяч украинских боевиков, прошедших обучение в Британии", — сказал Рогов РИА "Новости".
По его данным, подготовка бойцов ВСУ на британских базах занимает три с половиной – четыре недели. Солдат обучают на базе Воркоп. Согласно информации британских СМИ, в прошлом году там обучили десять тысяч украинских солдат, а в этом планируется обучить ещё 40 тысяч.
Ранее сообщалось, что ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в городе Запорожье, который находится под контролем Киева. В результате погибло как минимум три человека, госпитализировано пять.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo