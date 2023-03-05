Командование ВСУ перебрасывает на подконтрольные Киеву территории Запорожской области группу обученных в Британии украинских военных. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В город Запорожье за последние дни прибыло порядка трёх с половиной тысяч украинских боевиков, прошедших обучение в Британии", — сказал Рогов РИА "Новости".

По его данным, подготовка бойцов ВСУ на британских базах занимает три с половиной – четыре недели. Солдат обучают на базе Воркоп. Согласно информации британских СМИ, в прошлом году там обучили десять тысяч украинских солдат, а в этом планируется обучить ещё 40 тысяч.