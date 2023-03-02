Ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в Запорожье

Ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в городе Запорожье, который находится под контролем Киева. В результате погибло как минимум три человека. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Минувшей ночью, когда наши ребята отрабатывали по военным объектам украинских боевиков, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского, эти две ракеты упали на многоэтажку. Сейчас разбираются завалы. Режиму Зеленского не жалко запорожцев, поэтому, охраняя свои военные объекты, они сбивают ракеты над жилыми домами", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".

Как уточняет украинское издание "Страна", в результате погибло три человека, ещё пятеро сейчас в больнице. В доме обрушилось три этажа.