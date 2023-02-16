ВСУ из HIMARS разрушили лицей в Енакиеве, где учился Янукович

Украинские военные обстреляли Енакиево в ДНР из реактивной системы залпового огня HIMARS. Снаряды попали в лицей, где учился бывший украинский президент и экс-премьер-министр Виктор Янукович. Кадры с места происшествия публикует телеканал "Звезда".

ВСУ из HIMARS ударили по лицею в Енакиеве, где учился Янукович. Видео © t.me / Zvezdanews

На кадрах видно, что школа пострадала как снаружи, так и внутри. Как рассказала "Российской газете" директор лицея Ольга Дегтярева, ракеты прилетели примерно в 01:30 ночи. Прилёты полностью разрушили учебные кабинеты, актовый и спортивный залы. К счастью, никого из людей в момент прилётов в здании и рядом не было, так что обошлось без пострадавших.

Известно, что Енакиево считается тыловым городом и обучение в школах там ведётся не дистанционно, а очно, дети ходят в школу регулярно. Незадолго до обстрела сюда съехались дети на олимпиаду со всей республики. Кроме того, это родной город бывшего украинского президента и экс-премьер-министра Виктора Януковича. Он окончил школу, которую сегодня разрушили бойцы ВСУ.