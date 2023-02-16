ВСУ выпустили 14 "натовских" снарядов по Донецку

Петровский район Донецка подвергся ракетному обстрелу со стороны украинской армии. Об этом сообщил в среду в своём телеграм-канале мэр Алексей Кулемзин. По его словам, в общей сложности по городу выпущено 14 снарядов натовского калибра — 155 миллиметров. Один из них угодил в припаркованную возле жилого дома легковушку. Видео с горящей машиной тоже появилось в соцсетях Кулемзина.