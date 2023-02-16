ВСУ выпустили 14 "натовских" снарядов по Донецку
Мэр Донецка Кулемзин насчитал не менее 14 снарядов, выпущенных ВСУ по Петровскому району
Петровский район Донецка подвергся ракетному обстрелу со стороны украинской армии. Об этом сообщил в среду в своём телеграм-канале мэр Алексей Кулемзин. По его словам, в общей сложности по городу выпущено 14 снарядов натовского калибра — 155 миллиметров. Один из них угодил в припаркованную возле жилого дома легковушку. Видео с горящей машиной тоже появилось в соцсетях Кулемзина.
От прямого попадания загорелся чей-то автомобиль. Остаётся надеяться, что машина была пуста. Видео © Telegram / Алексей КулемZин
"Обстрел города продолжается! Соблюдайте максимальную осторожность! Не выходите на улицу без острой необходимости", — призвал жителей Донецка градоначальник.
Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.
Напомним, что буквально на днях в Донецке подросток подорвался на противопехотной мине "Лепесток". Инцидент произошёл в районе школы № 112.