Где украинская армия может потерпеть главное поражение Всё чаще зарубежные эксперты заявляют о том, что украинская армия движется к точке невозврата. И для подобных прогнозов есть предпосылки. 24996 24996 Фото © Getty Images / Marek M. Berezowski / Anadolu Agency

Новости Украины сегодня

В минувшую пятницу немецкое издание Bild опубликовало заявление американского политолога и геостратега Джорджа Фридмана о том, что конфликт на Украине движется к своей кульминации. Эксперт подчеркнул, что украинская армия теряет способность сдерживать наступление ВС РФ.

— Если всё продолжится в том же духе, Украину ждут серьёзные проблемы, — заявил Джордж Фридман.

Фридман не одинок в своих прогнозах. В декабре 2022-го полковник армии США в отставке, морпех и экс-командир спецподразделений Ричард Блэк заявил, что "битва (за Артёмовск. — Прим. Лайфа) для украинцев проиграна и исход войны уже предрешён".

В длительную дискуссию относительно судьбы Украины (а сначала — её вооружённых сил) вовлечены не только политологи и военные эксперты, но и рядовые граждане. Буквально на днях читатели британского издания Daily Mail призвали своё правительство свернуть поставки "обречённому Киеву" новых видов вооружения, отметив, что у Зеленского сегодня два пути: капитуляция либо переговоры. И что немыслимо "расходовать миллиарды денег налогоплательщиков, когда Британия переживает беспрецедентный кризис".

В эту симфонию прогнозов и предупреждений вписываются и слова экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который посоветовал США "предложить Зеленскому в обмен на прекращение огня план восстановления на 6–9 миллиардов долларов". В качестве референса Берлускони назвал "план Маршалла" 1947 года по восстановлению послевоенной Германии.

Теперь нужно сопоставить все эти заявления с тем, что сейчас реально происходит на фронте.

Бахмут на карте

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В воскресенье вечером ВС РФ освободили село Красная Гора Бахмутского района и приступили к его зачистке. По словам экспертов, это означает ускорение обвала обороны ВСУ к северу от Бахмута (Артёмовска).

Отмечается, что при успешных действиях ВС РФ на юге Бахмут (Артёмовск) будет взят в кольцо, что лишит ВСУ возможности маневрировать и снабжать гарнизон города так, как это было на протяжении нескольких недель.

В то же время продолжаются ожесточённые бои на севере, северо-востоке, юго-востоке и юге Бахмута (Артёмовска), а также в селе Парасковиевка, которое считают "оружейным складом" гарнизона Артёмовска.

Ещё в конце прошлого года Лайф писал о том, что Киев увяз в Бахмуте (Артёмовске), сделав ставку на него, и отдаёт все силы на то, чтобы удержать город. Но город теперь выглядит не как крепость ВСУ, а скорее как братская могила — украинская армия уже закрыла доступ в Артёмовск для гражданских. Точно так же ВСУ делали перед штурмом и последующей сдачей Соледара.

Потери ВСУ на Украине на сегодняшний день

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11 февраля экс-командир батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещён в РФ) Максим Жорин заявил о том, что ВСУ теряют своих лучших бойцов под Артёмовском. Он добавил, что ситуация усугубляется с каждым днём.

— Очень тяжёлые бои за каждый дом, за каждый метр. Самая большая наша проблема — сейчас самые боеспособные подразделения нашей армии теряют лучших своих бойцов, — отмечает экс-боевик батальона "Азов" Максим Жорин.

По некоторым данным, отвод тяжёлой техники ВСУ мог начаться ещё на прошлой неделе. Сейчас в Бахмуте (Артёмовске) остаётся порядка пяти тысяч бойцов ВСУ, не считая подразделения обеспечения.

В конце января 2023-го о больших потерях ВСУ под Артёмовском писало немецкое издание Spiegel. Тогда на брифинге BND говорилось о "трёхзначных числах погибших за сутки". По данным некоторых военных экспертов, минимальные потери могут составлять до 200–300 человек в сутки. По данным брифинга Минобороны РФ от 12 февраля, ВС РФ на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 250 украинских военных.

Симптоматично, что зарубежные источники снова стали публиковать суммарные потери ВСУ за всё время СВО, хотя, казалось бы, ещё не забыт скандал с Еврокомиссией и заявлением Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах погибших украинских военных.

По данным турецкого издания Hurseda Haber, ссылающегося на израильскую разведку, за 11 месяцев украинская армия потеряла 157 тысяч убитыми, 234 тысячи ранеными и ещё примерно 17 тысяч украинских солдат попали в плен.

По словам экс-командира батальона "Азов" Жорина, ни танки, ни истребители, которые пообещал Киеву Запад, не компенсируют убитых под Артёмовском военных. Тем не менее Киев до сих пор признаёт лишь 10–13 тысяч убитых и готовит весеннее или летнее наступление.

Потери ВСУ на Украине

Фото © Getty Images / Andre Luis Alves / Anadolu Agency

В своей недавней публикации Bild привёл слова уже упомянутого политолога Джорджа Фридмана:

— Конфликт на Украине приближается к своей кульминации, так как Россия начала укрепляться, — отмечает он.

Фридман делает упор на то, что ВСУ уже не могут так, как раньше, отражать российские атаки. Также, возможно, он имеет в виду разрушение украинской военной и энергетической инфраструктуры, а также дефицит всевозможной бронетехники, поставки которой не позволяют Украине восполнить дефицит из-за высоких потерь.

Ситуация в Бахмуте (Артёмовске) лучше тысяч слов иллюстрирует тезис о приближении ВСУ к точке невозврата. По словам военных экспертов, возможны как минимум два сценария. В первом случае это будет наступление украинской армии "на скорую руку", после провала которого ВСУ уже не смогут восстановиться, во втором — украинская армия, не решившись на наступление, просто истощит себя в позиционных боях, которые можно наблюдать в данный момент.

В любом случае решающую роль сыграет битва за Бахмут (Артёмовск). Если ВСУ не удержат его и отступят с позиций, несмотря на заявления президента Украины "держать город", с этого может начаться обрушение украинского фронта внутрь. Под Артёмовском активно гибнут самые подготовленные и хорошо вооружённые части ВСУ, которые, не будь этой точки притяжения, действовали бы на других направлениях. А сам Бахмут, как и отбитый ранее Соледар, может стать плацдармом для дальнейшего наступления ВС РФ на Славянском и Запорожском направлениях.

При этом донбасская группировка противника может попасть в окружение — только в Краматорске и Славянске, по некоторым данным, может находиться не менее 35 тысяч украинских солдат. Если оборона Артёмовска будет сломлена, то начнут иссякать и поставки Запада. Несмотря на постоянные обещания "поддержки навсегда" в адрес Украины, даже западные партии войны отдают себе отчёт в том, чем в действительности является украинская армия и сколько она может продержаться в боях.

Фото © Getty Images / Chris McGrath После падения какого города Украина объявит о поражении? 0 Краматорск, Славянск Артёмовск (Бахмут) Николаев, Одесса Львов

Авторы Сергей Андреев