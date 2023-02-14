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14 февраля, 19:12

В Донецке подросток получил ранение, подорвавшись на мине "Лепесток"

В Донецке подросток подорвался на противопехотной мине "Лепесток". Инцидент произошёл в районе школы № 112, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В Кировском районе неподалёку от школы № 112 в результате детонации мины "Лепесток" ранения получил юноша 2008 года рождения", — написал он в телеграм-канале.

Human Rights Watch обвинила ВСУ в убийстве жителей Изюма запрещёнными минами "Лепесток"

Human Rights Watch обвинила ВСУ в убийстве жителей Изюма запрещёнными минами "Лепесток"

Таким образом, по данным властей ДНР, на "Лепестках" с февраля прошлого года подорвались уже 92 человека, в том числе восемь детей, один из пострадавших умер.

Как сообщал Лайф, в конце января в Донецке был ранен ребёнок из-за сброшенной ВСУ противопехотной мины "Лепесток". Её запрещено применять в вооружённых конфликтах из-за опасности для мирных граждан.

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ТАСС / Александр Река

Иван Косицын
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