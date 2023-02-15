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15 февраля, 07:22
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ВСУ расстреляли медиков, которые направлялись в Угледар для эвакуации раненых

Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в беседе с ТАСС рассказал об очередных зверствах ВСУ. На этот раз они расстреляли группу медиков, которые направлялись в Угледар для эвакуации раненых.

"Очередной бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок украинской стороны. На этот раз расстреляли группу медиков, которые ехали за ранеными. Это произошло в районе Угледара. Увы, опознавательные признаки медслужбы противника не остановили", — сообщил Гагин и добавил, что данный случай не единичный.

На ситуацию уже отреагировали в Следственном комитете РФ. Там начнут расследование факта обстрела ВСУ группы медиков и установят лиц, причастных к преступлению.

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Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отреагировало на жестокое обращение ВСУ с российскими военнопленными, включая их убийства. Как сообщила представитель УВКПЧ Марта Уртадо, организация выразила Киеву обеспокоенность данной ситуацией.

Обложка ©

Getty Images / Madeleine Kelly / SOPA Images / LightRocket

Оксана Попова
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