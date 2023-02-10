ООН выразила озабоченность Киеву в связи с убийствами пленных российских военных
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отреагировало на жестокое обращение ВСУ с российскими военнопленными, включая их убийства. Как сообщила представитель УВКПЧ Марта Уртадо, организация выразила Киеву обеспокоенность данной ситуацией.
"Мы выразили озабоченность Министерству обороны Украины по поводу обращения с военнопленными, включая предполагаемые убийства военнопленных Вооружёнными силами Украины", — рассказала она в беседе с ТАСС.
Также она подчеркнула, что мониторинговая миссия ООН в области прав человека на Украине документально фиксирует все сообщения о нарушениях международного гуманитарного права всеми сторонами.
Ранее МИД РФ возложил ответственность за расстрел российских пленных украинскими военными на западных кураторов Киева. Как говорится в заявлении ведомства, кровь россиян лежит на руках стран, которые поставляют на Украину оружие.
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