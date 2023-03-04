Жители Запорожья, пока остающегося под контролем Украины, всё больше недовольны киевским режимом и лидером Незалежной Владимиром Зеленским и готовы устроить бунт. Об этом заявил РИА "Новости" председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Зеленский и его окружение проиграли битву за души и умы запорожцев. В городе зреет бунт и недовольство украинским режимом. Запорожцы негативно воспринимают всё, что делает и говорит Зеленский, и ждут скорейшего освобождения", — подчеркнул он.

По его заверениям, всё чаще происходят случаи неповиновения властям в рядах украинской территориальной обороны и уже поднимался вопрос о её расформировании. Рогов отметил, что зачастую запорожцы оставляют позиции и переходят на сторону России.