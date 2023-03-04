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4 марта, 07:43

"В городе зреет бунт": Зеленскому указали на поражение в битве за души и умы запорожцев

Рогов заявил о назревающем бунте против режима президента Украины в городе Запорожье

<p>Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Alex Wong</p>

Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Alex Wong

Жители Запорожья, пока остающегося под контролем Украины, всё больше недовольны киевским режимом и лидером Незалежной Владимиром Зеленским и готовы устроить бунт. Об этом заявил РИА "Новости" председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Зеленский и его окружение проиграли битву за души и умы запорожцев. В городе зреет бунт и недовольство украинским режимом. Запорожцы негативно воспринимают всё, что делает и говорит Зеленский, и ждут скорейшего освобождения", подчеркнул он.

По его заверениям, всё чаще происходят случаи неповиновения властям в рядах украинской территориальной обороны и уже поднимался вопрос о её расформировании. Рогов отметил, что зачастую запорожцы оставляют позиции и переходят на сторону России.

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Ранее сообщалось, что ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в городе Запорожье, который находится под контролем Киева. В результате погибло как минимум три человека, госпитализировано пять.

Татьяна Миссуми
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