Весенний бросок: Почему контрнаступления ВСУ следует ждать под Мелитополем Политолог Дмитрий Родионов — о том, какие цели могут быть поставлены США перед ВСУ и какие направления окажутся в зоне риска. 12 марта, 23:40 Обложка © Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Группировка Вооружённых сил Украины численностью 40 тысяч человек наблюдается в Днепропетровской области недалеко от Гуляйполя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Запорожской области. Ранее врио главы региона Евгений Балицкий сообщил о том, что она располагается на подконтрольной Киеву территории в районе населённого пункта Пришиб. Однако источник агентства опроверг эту информацию, отметив, что речь идёт о населённом пункте с таким же названием, но в Синельниковском районе Днепропетровской области.

"В Пришибе Михайловского района Запорожской области, который находится в 50 километрах от Мелитополя, никаких скоплений украинских войск нет и быть не может", — подчеркнул он. От днепропетровского Пришиба до Мелитополя не 50, а уже 150 километров. Хотя, надо понимать, это не расстояние. А от украинских позиций в Запорожской области до новой столицы субъекта РФ — менее ста километров.

О том, что ВСУ готовят ударный кулак на Запорожском направлении, стало известно ещё осенью. Несмотря на некоторое продвижение ВС РФ в начале года, в целом ситуация не изменилась. На прошлой неделе член главного совета администрации региона Владимир Рогов также заявил, что Киев формирует ударную группировку для наступления на территорию Запорожской области с целью выхода к морю.

"Речь идёт о подготовке весеннего наступления на освобождённую часть Запорожской области с целью выхода к побережью Азовского моря. Основная задача — рассечь нашу группировку и перерезать сухопутный коридор в Крым", — сказал он, добавив, что командование ВСУ накапливает резервы в основном в Днепропетровской области, при этом часть их располагается и на подконтрольной Киеву территории Запорожья. По информации Рогова, туда перебросили около 12 000 человек, а наступление может состояться в конце марта – начале апреля.

Почему не Донбасс?

Возможную попытку контрнаступления ВСУ на Донбасском направлении, в частности на участке Сватово – Кременная, обсуждают давно. Ходили даже слухи, что Киев специально собирает соединения под Артёмовском, чтобы мощным резким ударом выбить оттуда российских штурмовиков.

Вот только никакого эффекта, кроме психологического, от этого не будет. Да и тот может оказаться перекрыт ценой страшных потерь, которую за это придётся заплатить, и скрыть их будет непросто. Это пиррова победа.

В целом, если говорить о Донбассе, организовать там масштабное наступление на широком участке фронта для ВСУ просто невозможно, максимум, чего они могут добиться, — это попытаться прорвать нашу оборону и вклиниться на каком-то участке, но это, опять же, ничего не даст с военной точки зрения, клин этот просуществует недолго.

Цель — Мелитополь

Совсем другое дело — южный ТВД, в первую очередь Мелитополь. Этот город находится ближе всего, в отличие от того же Бердянска и Мариуполя. Последний до сих пор лежит в руинах и не представляет интереса для закрепления там, к тому же там есть серьёзный риск получить боковой удар со стороны ДНР. Бердянск — это также далеко, опасно и главное — нецелесообразно.

Помимо того что до Мелитополя теоретически можно буквально допрыгнуть, это важнейший логистический узел — пересечение дорог. В случае его захвата ВСУ намереваются перерезать сухопутный коридор в Крым и рассечь Запорожскую область надвое.

К слову, наступление на Мелитополь может идти и с двух направлений — ещё и из Херсонской области. А если собираемая в районе Гуляйполя группировка также увеличивается для этого, выходит, что и с трёх сторон. Насколько эффективным может быть этот удар — вопрос риторический.

Для захвата Мелитополя нужны ракеты

Конечно, Украине тут понадобится не только серьёзный человеческий ресурс, но и принципиально новое вооружение, которое она вот-вот получит, и это не только танки Leopard, которые Киеву обещают прислать как раз к весне-лету. Это, судя по всему, будут ещё и самолёты, способные нести дальнобойное ракетное вооружение.

Конечно, F-16 им пока никто не даст, а вот старые советские самолёты, которыми мы в своё время завалили союзников по Восточному блоку, другое дело. Разговоры об этом ведутся уже год, но, кажется, начинаются реальные подвижки.

На днях в СМИ появилась информация о том, что на базе Военно-воздушных сил США в Аризоне якобы готовят украинских лётчиков. Готовят к управлению F-16. Частично её подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Это не подготовка, это оценка возможностей того, насколько они могут использовать определённые американские виды вооружения на своих истребителях, то есть на МиГах. Речь идёт об определённом виде высокоточных ракет, которые мы передаём им", — пояснил он.

Собственно, это то, о чём я писал месяц назад. Тогда предполагалось, что Британия может поставить Украине ракеты дальностью от 250 до 560 километров, которые можно было бы подвесить под советский самолёт, тот же МИГ-29 или Су-24 и Су-25. Ещё осенью прошла информация о том, что первая украинская "сушка" отправилась в Польшу, где местные специалисты должны были определить возможность её интеграции с крылатой ракетой Storm Shadow.

В случае успеха Киев получает возможность обстреливать всё азовское побережье, а также Крым. Ранее Владимир Рогов говорил, что на фоне поставок Украине дальнобойных ракет становится актуальным вопрос о продвижении линии фронта на 150 километров вглубь "постукраинского пространства". Он особо подчеркнул, что под угрозой окажутся не только традиционные Энергодар, Мелитополь и Бердянск, но и Луганск, Таганрог, Курчатов, Курск, Белгород, а также Армянск и Джанкой.

А на днях полковник ВСУ Пётр Черник заявил, что Украина рассматривает вариант блокады Крыма на истощение. При этом он признал, что для этого придётся перерезать сухопутный коридор и взорвать Крымский мост. И хотя последнее предположение звучит как бред, не стоит сбрасывать со счетов диверсионные вылазки ВСУ вкупе с координацией из НАТО.

Цель контрнаступления ВСУ

Ключевой целью президента Зеленского должен стать выход ВСУ к Керченскому проливу, пишет в статье для Express подполковник британской армии Стюарт Кроуфорд. А Крым, по его мнению, должен быть конечной целью киевского руководства в конфликте.

Несмотря на бравые реляции Зеленского и его вояк о перспективах захвата Крыма, американцы в это не верят. А вот в захват Мелитополя — вполне. И считают, что этот сценарий должен заставить Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров на их условиях.

Авторы Дмитрий Родионов