Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в Запорожской области

По его словам, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в районах населённых пунктов Угледар и Пречистовка (ДНР), а также Щербаки (Запорожская область) противнику было нанесено поражение ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток". Потери украинских войск составили до 75 военнослужащих, четыре пикапа, три боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка "Акация".