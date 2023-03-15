Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в Запорожской области
Минобороны: ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Запорожской области
Вооружённые силы России уничтожили в Запорожской области диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в районах населённых пунктов Угледар и Пречистовка (ДНР), а также Щербаки (Запорожская область) противнику было нанесено поражение ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток". Потери украинских войск составили до 75 военнослужащих, четыре пикапа, три боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка "Акация".
"Кроме того, в районе населённого пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ", — добавил Конашенков.
Ранее представитель МО РФ сообщил, что ВС РФ за сутки уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении. Потери противника на Краснолиманском направлении составили более 235 военных.
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