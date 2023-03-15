ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 марта 2023, 10:42

Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в Запорожской области

Минобороны: ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Запорожской области

Вооружённые силы России уничтожили в Запорожской области диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в районах населённых пунктов Угледар и Пречистовка (ДНР), а также Щербаки (Запорожская область) противнику было нанесено поражение ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток". Потери украинских войск составили до 75 военнослужащих, четыре пикапа, три боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка "Акация".

Российские военные за сутки ликвидировали до 70 украинских бойцов на Купянском направлении
Российские военные за сутки ликвидировали до 70 украинских бойцов на Купянском направлении

"Кроме того, в районе населённого пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ", — добавил Конашенков.

Ранее представитель МО РФ сообщил, что ВС РФ за сутки уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении. Потери противника на Краснолиманском направлении составили более 235 военных.

BannerImage

vk.com / Минобороны России

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar