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15 марта, 10:31

Российские военные за сутки ликвидировали до 70 украинских бойцов на Купянском направлении

Российская группировка "Запад" поразила отряды ВСУ на Купянском направлении, за сутки ликвидировано до 70 украинских солдат. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Гряниковка, Степовая Новоселовка и Тимковка Харьковской области", — отметил он.

На этом участке также уничтожена техника противника, в частности боевая бронированная машина, три пикапа и два автомобиля. Кроме того, ликвидированы самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-20 и самоходная гаубица Krab польского производства.

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Ранее Лайф писал об успехах российских военных на Херсонском направлении. Так, ВС РФ уничтожили до 35 бойцов ВСУ.

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VK / Минобороны России

Никита Осипов
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