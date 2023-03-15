Стало известно об успехах российских военных на Херсонском направлении
Генерал-лейтенант Конашенков: Российские военные уничтожили до 35 бойцов ВСУ и гаубицу Д-30 под Херсоном
Российские военные уничтожили до 35 украинских бойцов и гаубицу Д-30 на Херсонском направлении. Об этом отчитался на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и гаубица Д-30", — проинформировал он.
Vk.com / Минобороны России