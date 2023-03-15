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15 марта, 10:19

Стало известно об успехах российских военных на Херсонском направлении

Генерал-лейтенант Конашенков: Российские военные уничтожили до 35 бойцов ВСУ и гаубицу Д-30 под Херсоном

Российские военные уничтожили до 35 украинских бойцов и гаубицу Д-30 на Херсонском направлении. Об этом отчитался на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и гаубица Д-30", — проинформировал он.

Войска России уничтожили более 50 бойцов бригады ВСУ, прославившейся похищениями херсонцев

Войска России уничтожили более 50 бойцов бригады ВСУ, прославившейся похищениями херсонцев

Напомним, что на днях российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Херсонском направлении и такую же гаубицу. Лайф также писал, что наши уничтожили в ДНР склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины и американскую радиолокационную станцию.

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Vk.com / Минобороны России

Марина Калегина
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