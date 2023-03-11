Войска России уничтожили более 50 бойцов бригады ВСУ, прославившейся похищениями херсонцев

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили более 50 солдат и склад боеприпасов 124-й бригады теробороны ВСУ, прославившейся похищениями херсонцев ради выкупа. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.