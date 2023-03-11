Войска России уничтожили более 50 бойцов бригады ВСУ, прославившейся похищениями херсонцев
Минобороны: ВС РФ уничтожили на Херсонском направлении свыше 50 военных ВСУ
Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили более 50 солдат и склад боеприпасов 124-й бригады теробороны ВСУ, прославившейся похищениями херсонцев ради выкупа. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины и американскую радиолокационную станцию. Кроме того, РЛС AN/TPQ-50 производства США была уничтожена в районе населённого пункта Часов Яр ДНР.
ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV