ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 марта 2023, 12:03
3285

Войска России уничтожили более 50 бойцов бригады ВСУ, прославившейся похищениями херсонцев

Минобороны: ВС РФ уничтожили на Херсонском направлении свыше 50 военных ВСУ

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили более 50 солдат и склад боеприпасов 124-й бригады теробороны ВСУ, прославившейся похищениями херсонцев ради выкупа. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.

ВСУ за сутки потеряли около 240 военных на Донецком и Краснолиманском направлениях
ВСУ за сутки потеряли около 240 военных на Донецком и Краснолиманском направлениях

Ранее Лайф рассказывал, что российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины и американскую радиолокационную станцию. Кроме того, РЛС AN/TPQ-50 производства США была уничтожена в районе населённого пункта Часов Яр ДНР.

BannerImage

ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar