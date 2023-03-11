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11 марта, 12:03

Войска России уничтожили более 50 бойцов бригады ВСУ, прославившейся похищениями херсонцев

Минобороны: ВС РФ уничтожили на Херсонском направлении свыше 50 военных ВСУ

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили более 50 солдат и склад боеприпасов 124-й бригады теробороны ВСУ, прославившейся похищениями херсонцев ради выкупа. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.

ВСУ за сутки потеряли около 240 военных на Донецком и Краснолиманском направлениях

ВСУ за сутки потеряли около 240 военных на Донецком и Краснолиманском направлениях

Ранее Лайф рассказывал, что российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины и американскую радиолокационную станцию. Кроме того, РЛС AN/TPQ-50 производства США была уничтожена в районе населённого пункта Часов Яр ДНР.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

Оксана Попова
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