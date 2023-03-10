ВСУ за сутки потеряли около 240 военных на Донецком и Краснолиманском направлениях

Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии за последние сутки в ходе СВО уничтожили свыше 120 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что на Краснолиманском направлении ВСУ в течение минувших суток потеряли до 120 человек и четыре единицы техники: американскую артиллерийскую систему M777, гаубицы Д-30 и два пикапа.