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10 марта, 10:13

ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 400 самолётов украинских вооружённых сил

Число уничтоженных Российской армией в рамках спецоперации самолётов Воздушных сил Украины достигло 400 единиц. Это следует из статистических данных, опубликованных Министерством обороны РФ в рамках сегодняшнего брифинга.

"С начала проведения специальной военной операции уничтожены 400 самолётов, 218 вертолётов, 3373 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8249 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4315 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 8830 единиц специальной военной автомобильной техники", — сказал генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, например, несколько дней назад сообщалось, что российские военные, в том числе с применением средств ПВО, сбили в зоне специальной военной операции украинский штурмовик Су-25, а также фронтовой бомбардировщик Су-24.

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Максим Плетнёв
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