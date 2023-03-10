ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 400 самолётов украинских вооружённых сил
Число уничтоженных Российской армией в рамках спецоперации самолётов Воздушных сил Украины достигло 400 единиц. Это следует из статистических данных, опубликованных Министерством обороны РФ в рамках сегодняшнего брифинга.
"С начала проведения специальной военной операции уничтожены 400 самолётов, 218 вертолётов, 3373 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8249 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4315 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 8830 единиц специальной военной автомобильной техники", — сказал генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Так, например, несколько дней назад сообщалось, что российские военные, в том числе с применением средств ПВО, сбили в зоне специальной военной операции украинский штурмовик Су-25, а также фронтовой бомбардировщик Су-24.
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