Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек
За последние сутки ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 военнослужащих и шесть единиц техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.
Официальный представитель МО РФ уточнил, что потери противника на этом направлении за истекшие 24 часа составили "до 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и одну самоходную гаубицу "Гвоздика".
Ранее ВС России пресекли действия десяти разведгрупп ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную гаубицу "Акация".
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