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9 марта, 11:24

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек

За последние сутки ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 военнослужащих и шесть единиц техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.

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Официальный представитель МО РФ уточнил, что потери противника на этом направлении за истёкшие 24 часа составили "до 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и самоходная гаубица "Гвоздика".

Ранее ВС России пресекли действия 10 разведгрупп ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную гаубицу "Акация".

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci

Никита Никонов
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