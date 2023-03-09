Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек

За последние сутки ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 военнослужащих и шесть единиц техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.

Официальный представитель МО РФ уточнил, что потери противника на этом направлении за истекшие 24 часа составили "до 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и одну самоходную гаубицу "Гвоздика".