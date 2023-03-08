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Опубликовано 8 марта 2023, 12:11

ВС России пресекли действия 10 разведгрупп ВСУ в Харьковской области и ЛНР

Действия десяти разведывательных групп украинской армии, которые собирали информацию в ЛНР и Харьковской области, были пресечены российскими военными. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, разведгруппы были поражены на Купянском направлении в районе населённых пунктов Табаевка, Гряниковка и Ольшана (Харьковская область), а также в районе сёл Артёмовка, Новосёловское и Стельмаховка (ЛНР). Кроме того, на этом же направлении за прошедшие сутки было уничтожено до 60 бойцов ВСУ.

"В результате ударов штурмовой и армейской авиации огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Берестовое, Синьковка, Крахмальное (Харьковская область) и Розовка (ЛНР)", — сказал Конашенков, отметив, что среди других потерь ВСУ числятся две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица "Акация".

Российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили более 65 военных ВСУ и гаубицу "Мста-Б" в районе ДНР и Запорожья. Как уточнили в Минобороны, удары ВС РФ наносили по подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар, Павловка, Новосёлка и Новоданиловка.

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Наталья Исакова
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