ВС России пресекли действия 10 разведгрупп ВСУ в Харьковской области и ЛНР

Действия десяти разведывательных групп украинской армии, которые собирали информацию в ЛНР и Харьковской области, были пресечены российскими военными. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, разведгруппы были поражены на Купянском направлении в районе населённых пунктов Табаевка, Гряниковка и Ольшана (Харьковская область), а также в районе сёл Артёмовка, Новосёловское и Стельмаховка (ЛНР). Кроме того, на этом же направлении за прошедшие сутки было уничтожено до 60 бойцов ВСУ.

"В результате ударов штурмовой и армейской авиации огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Берестовое, Синьковка, Крахмальное (Харьковская область) и Розовка (ЛНР)", — сказал Конашенков, отметив, что среди других потерь ВСУ числятся две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица "Акация".