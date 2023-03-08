ВС РФ уничтожили более 65 военных ВСУ и гаубицу "Мста-Б" в районе ДНР и Запорожья
Конашенков: Свыше 65 бойцов ВСУ уничтожено на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Группировка "Восток" ВС России нанесла поражение подразделениям ВСУ оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В результате противник понёс потери в живой силе и военной технике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки на данных направлениях уничтожено до 65 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б", — сказал он.
Конашенков уточнил, что удары российские войска наносили по подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар, Павловка, Новосёлка ДНР и Новоданиловка Запорожской области.
Ранее Армия России лишила ВСУ более 180 бойцов на Донецком направлении. По словам Конашенкова, там же ВС РФ уничтожили самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ