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Опубликовано 8 марта 2023, 11:53

ВС РФ уничтожили более 65 военных ВСУ и гаубицу "Мста-Б" в районе ДНР и Запорожья

Конашенков: Свыше 65 бойцов ВСУ уничтожено на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Группировка "Восток" ВС России нанесла поражение подразделениям ВСУ оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В результате противник понёс потери в живой силе и военной технике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данных направлениях уничтожено до 65 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б", — сказал он.

Конашенков уточнил, что удары российские войска наносили по подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар, Павловка, Новосёлка ДНР и Новоданиловка Запорожской области.

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 130 военных на Краснолиманском направлении
Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 130 военных на Краснолиманском направлении

Ранее Армия России лишила ВСУ более 180 бойцов на Донецком направлении. По словам Конашенкова, там же ВС РФ уничтожили самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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