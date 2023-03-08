Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 130 военных на Краснолиманском направлении

За последние сутки Вооружённые силы Украины потеряли на Краснолиманском направлении до 130 солдат и девять единиц техники. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, поражение противнику на данном участке нанесено ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр".