Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 130 военных на Краснолиманском направлении
За последние сутки Вооружённые силы Украины потеряли на Краснолиманском направлении до 130 солдат и девять единиц техники. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, поражение противнику на данном участке нанесено ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр".
"[Потери ВСУ составили] до 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика", — отметил Конашенков.
Ранее Лайф писал, что российские войска заняли всю восточную часть Артёмовска. Об этом заявила пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ