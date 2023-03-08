ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 марта 2023, 05:12
20886

Российские войска заняли всю восточную часть Артёмовска

Пригожин: ЧВК "Вагнер" заняла восточную часть Артёмовска

Российские военные сумели полностью занять восточную часть города Артёмовска (украинское название — Бахмут), сообщила в телеграм-канале пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Бахмута. Всё, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК "Вагнер", — заявил Пригожин.

Советник Пушилина заявил об оперативном окружении Артёмовска
Советник Пушилина заявил об оперативном окружении Артёмовска

Ранее Евгений Пригожин назвал тяжелейшими бои за Артёмовск и отметил, что в городе находится до 20 тысяч бойцов ВСУ, продолжающих сражаться.

BannerImage

ТАСС / Иван Ноябрёв

Артур Белкин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЧВК "Вагнер"
  • Евгений Пригожин
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar