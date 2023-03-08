Российские войска заняли всю восточную часть Артёмовска
Пригожин: ЧВК "Вагнер" заняла восточную часть Артёмовска
Российские военные сумели полностью занять восточную часть города Артёмовска (украинское название — Бахмут), сообщила в телеграм-канале пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
"Подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Бахмута. Всё, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК "Вагнер", — заявил Пригожин.
Ранее Евгений Пригожин назвал тяжелейшими бои за Артёмовск и отметил, что в городе находится до 20 тысяч бойцов ВСУ, продолжающих сражаться.
ТАСС / Иван Ноябрёв