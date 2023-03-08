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8 марта, 05:12

Российские войска заняли всю восточную часть Артёмовска

Пригожин: ЧВК "Вагнер" заняла восточную часть Артёмовска

Российские военные сумели полностью занять восточную часть города Артёмовска (украинское название — Бахмут), сообщила в телеграм-канале пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Бахмута. Всё, что восточнее реки Бахмутка, — полностью находится под контролем ЧВК "Вагнер", — заявил Пригожин.

"Новый котёл": Советник Пушилина заявил об оперативном окружении Артёмовска

"Новый котёл": Советник Пушилина заявил об оперативном окружении Артёмовска

Ранее Евгений Пригожин назвал тяжелейшими бои за Артёмовск и отметил, что в городе находятся до 20 тысяч бойцов ВСУ, которые продолжают сражение.

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ТАСС / Иван Ноябрёв

Артур Белкин
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  • Евгений Пригожин

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