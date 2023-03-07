Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 13:15

Пригожин заявил, что в Артёмовске находятся до 20 тысяч бойцов ВСУ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал тяжелейшими бои за Артёмовск (украинское название — Бахмут), за который с украинской стороны сражаются от 12 до 20 тысяч военнослужащих. Об этом пишет Ura.ru.

"В Бахмуте, по разным оценкам, от 12 до 20 тысяч бойцов ВСУ. И днём и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются, в "мясорубку" подкидывают всё новые и новые тысячи", — отметил Пригожин.

По его словам, у бойцов ВСУ не заканчиваются боеприпасы, а российские военнослужащие ощущают на себе "злость Зеленского".

Российские средства ПВО за сутки уничтожили Су-25 и 11 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО за сутки уничтожили Су-25 и 11 беспилотников ВСУ

Ранее Сергей Шойгу заявил, что освобождение города Артёмовска в ДНР позволит ВС РФ продолжить наступление вглубь обороны украинских войск.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Артур Белкин
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ЧВК "Вагнер"
  • ВСУ
  • Евгений Пригожин
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров