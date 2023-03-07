ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 марта 2023, 13:15
7517

Пригожин заявил, что в Артёмовске находятся до 20 тысяч бойцов ВСУ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал тяжелейшими бои за Артёмовск (украинское название — Бахмут), за который с украинской стороны сражаются от 12 до 20 тысяч военнослужащих. Об этом пишет Ura.ru.

"В Бахмуте, по разным оценкам, от 12 до 20 тысяч бойцов ВСУ. И днём и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются, в "мясорубку" подкидывают всё новые и новые тысячи", — отметил Пригожин.

По его словам, у бойцов ВСУ не заканчиваются боеприпасы, а российские военнослужащие ощущают на себе "злость Зеленского".

Российские средства ПВО за сутки уничтожили Су-25 и 11 беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО за сутки уничтожили Су-25 и 11 беспилотников ВСУ

Ранее Сергей Шойгу заявил, что освобождение города Артёмовска в ДНР позволит ВС РФ продолжить наступление вглубь обороны украинских войск.

BannerImage

Getty Images / John Moore

Артур Белкин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЧВК "Вагнер"
  • ВСУ
  • Евгений Пригожин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar