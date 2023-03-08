Армия России лишила ВСУ более 180 бойцов на Донецком направлении
Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили свыше 180 украинских военных во время активных действий на Донецком направлении. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 180 украинских военнослужащих", — сообщил он.
Вместе с тем, продолжил Конашенков, российские военные ликвидировали на том же направлении два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика".
Ранее российские средства ПВО сбили за сутки Су-25 и 11 беспилотников ВСУ. А ещё было перехвачено 12 снарядов HIMARS.
ТАСС / Андрей Рубцов