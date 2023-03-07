Минобороны РФ: На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 125 украинских солдат

На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 125 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, поражение подразделениям противника на этом участке нанесено в результате огня артиллерии группировки войск "Центр" и ударов авиации.

"[Было уничтожено] до 125 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30", — уточнил Конашенков.