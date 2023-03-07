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7 марта, 12:19

Минобороны РФ: На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 125 украинских солдат

На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 125 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, поражение подразделениям противника на этом участке нанесено в результате огня артиллерии группировки войск "Центр" и ударов авиации.

"[Было уничтожено] до 125 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30", — уточнил Конашенков.

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Ранее в ВС РФ сообщили о взятии в плен большого числа украинских военных за последние дни. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Осипов
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