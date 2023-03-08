За минувшие сутки российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Херсонском направлении в зоне проведения СВО. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30", — отметил Конашенков.