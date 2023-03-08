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Опубликовано 8 марта 2023, 11:54

Российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

За минувшие сутки российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Херсонском направлении в зоне проведения СВО. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30", — отметил Конашенков.

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 130 военных на Краснолиманском направлении
Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 130 военных на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф рассказывал, что за минувшие сутки ВС РФ уничтожили свыше 180 украинских военных в ходе боёв на Донецком направлении.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Артур Белкин
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