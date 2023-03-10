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10 марта, 09:42

Кремль обнаружил "ручейки трезвого мышления" на Украине

<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Выстраивание двусторонних отношений между Россией и Украиной в будущем неизбежно, потому что наши страны — соседи. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он прокомментировал тот факт, что число украинцев, выступающих за переговоры с Москвой, растёт уже сейчас.

"Несмотря на пропагандистское оболванивание населения, всё равно в стране остаются ручейки трезвого подхода к будущему двусторонних отношений, а они неизбежны — мы соседи. Это очевидно", сказал представитель Кремля.

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что число украинцев, выступающих за мирные переговоры с Россией, растёт. Он назвал такую тенденцию опасной для страны.

Александр Юнашев
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