Кремль обнаружил "ручейки трезвого мышления" на Украине

Выстраивание двусторонних отношений между Россией и Украиной в будущем неизбежно, потому что наши страны — соседи. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он прокомментировал тот факт, что число украинцев, выступающих за переговоры с Москвой, растёт уже сейчас.