ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 марта 2023, 09:42
5381

Кремль обнаружил "ручейки трезвого мышления" на Украине

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Выстраивание двусторонних отношений между Россией и Украиной в будущем неизбежно, потому что наши страны — соседи. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он прокомментировал тот факт, что число украинцев, выступающих за переговоры с Москвой, растёт уже сейчас.

"Несмотря на пропагандистское оболванивание населения, всё равно в стране остаются ручейки трезвого подхода к будущему двусторонних отношений, а они неизбежны — мы соседи. Это очевидно", сказал представитель Кремля.

Балицкий предрёк мирный переход в состав РФ нескольких регионов Украины
Балицкий предрёк мирный переход в состав РФ нескольких регионов Украины

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что число украинцев, выступающих за мирные переговоры с Россией, растёт. Он назвал такую тенденцию опасной для страны.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar