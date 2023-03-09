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9 марта, 19:47

Власти Украины заявили об "опасной тенденции" в обществе

Глава СНБО Данилов: Рост числа сторонников переговоров с Россией — опасная тенденция

Число украинцев, выступающих за мирные переговоры с Россией, растёт. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов". Он назвал такую тенденцию опасной для страны.

"Имейте в виду, таких становится всё больше и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди, даже с Западной Украины, начинают о таких вещах говорить", — сказал Данилов.

В своём выступлении он также отметил, что за стол переговоров с Россией призывает и некий политический деятель Украины.

Лавров заявил, что Москва не видит желания Украины вести серьёзный разговор

Лавров заявил, что Москва не видит желания Украины вести серьёзный разговор

Ранее Лайф писал, что Балицкий предрёк мирный переход в состав России нескольких регионов Украины. Врио губернатора Запорожья заявил, что такое может произойти уже весной. Он упомянул Николаевскую и Запорожскую области.

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ТАСС / AP / Daniel Cole

Арина Родионова
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