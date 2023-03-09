Власти Украины заявили об "опасной тенденции" в обществе

Число украинцев, выступающих за мирные переговоры с Россией, растёт. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов". Он назвал такую тенденцию опасной для страны.

"Имейте в виду, таких становится всё больше и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди, даже с Западной Украины, начинают о таких вещах говорить", — сказал Данилов.

В своём выступлении он также отметил, что за стол переговоров с Россией призывает и некий политический деятель Украины.