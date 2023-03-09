Лавров заявил, что Москва не видит желания Украины вести серьёзный разговор
Глава МИД РФ Лавров: Россия не видит у Украины никакого желания начинать серьёзный разговор
Москва не видит никакого желания со стороны Киева начинать серьёзный диалог по урегулированию ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Более того, я уже упоминал неоднократно, Зеленский своим указом в сентябре прошлого года запретил вести какие-либо переговоры, а западные хозяева Зеленского постоянно заявляют о том, что нужно сначала России нанести поражение на поле боя, чтобы разговаривать с ней с позиции силы. Сами судите, насколько адекватны подобного рода заявления", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом.
Ранее глава МИД РФ подчеркнул, что Россия не отказывается от серьёзных и искренних предложений по переговорам с Киевом. При этом Лавров отметил, что не помнит того, чтобы кто-то из его западных коллег призывал Киев сесть за стол и начать диалог.
ТАСС / Александр Щербак