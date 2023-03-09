Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 11:01

Лавров пристыдил западные СМИ за попытки переложить вину за взрывы на "Северных потоках"

Попытки западных СМИ переложить вину за диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" на некоего украинского олигарха выглядят очень стыдно. Таким мнением поделился глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом.

"Пытаться объяснить со ссылкой на какие-то западные спецслужбы, что это дело рук некоего украинского олигарха, — я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные средства массовой информации", — сказал министр.

Медведев назвал тупой пропагандой версию СМИ о подрыве "Северных потоков", в которую не верят в ЕС

Медведев назвал тупой пропагандой версию СМИ о подрыве "Северных потоков", в которую не верят в ЕС

Напомним, в последнее время в ряде западных СМИ появились статьи о том, что к подрывам "Северных потоков" якобы причастны некие украинские силы. Так, к примеру, спецслужбы Запада якобы знали об украинском следе в диверсиях уже через неделю после взрывов. Однако в Москве ко всем этим статьям относятся скептически. В Кремле сочли подобные публикации вбросом. В подобном ключе высказались и в МИД РФ.

Обложка ©

Kremlin.ru

Варвара Романова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Северный поток – 2
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров