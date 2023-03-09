Лавров пристыдил западные СМИ за попытки переложить вину за взрывы на "Северных потоках"

Попытки западных СМИ переложить вину за диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" на некоего украинского олигарха выглядят очень стыдно. Таким мнением поделился глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом.

"Пытаться объяснить со ссылкой на какие-то западные спецслужбы, что это дело рук некоего украинского олигарха, — я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные средства массовой информации", — сказал министр.

Напомним, в последнее время в ряде западных СМИ появились статьи о том, что к подрывам "Северных потоков" якобы причастны некие украинские силы. Так, к примеру, спецслужбы Запада якобы знали об украинском следе в диверсиях уже через неделю после взрывов. Однако в Москве ко всем этим статьям относятся скептически. В Кремле сочли подобные публикации вбросом. В подобном ключе высказались и в МИД РФ.