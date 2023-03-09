Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов ВСУ и американскую РЛС
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины и американскую радиолокационную станцию. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", — отметил он.
РЛС AN/TPQ-50 производства США была уничтожена в районе населённого пункта Часов Яр в ДНР.
Также в Минобороны рассказали, что российские военные нанесли массированный удар возмездия по территории Украины в ответ на теракт в Брянской области, произошедший 2 марта. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым "Кинжалом", поражены ключевые элементы украинской военной инфраструктуры, ОПК и энергетики.
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