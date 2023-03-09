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9 марта, 11:25

Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов ВСУ и американскую РЛС

Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины и американскую радиолокационную станцию. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", — отметил он.

РЛС AN/TPQ-50 производства США была уничтожена в районе населённого пункта Часов Яр в ДНР.

Российские войска уничтожили более 135 военных ВСУ на Донецком направлении

Российские войска уничтожили более 135 военных ВСУ на Донецком направлении

Также в Минобороны рассказали, что российские военные нанесли массированный удар возмездия по территории Украины в ответ на теракт в Брянской области, произошедший 2 марта. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым "Кинжалом", поражены ключевые элементы украинской военной инфраструктуры, ОПК и энергетики.

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VK.com / Минобороны России

Александра Вишнякова
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