Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов ВСУ и американскую РЛС

Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины и американскую радиолокационную станцию. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в Минобороны рассказали, что российские военные нанесли массированный удар возмездия по территории Украины в ответ на теракт в Брянской области, произошедший 2 марта. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым "Кинжалом", поражены ключевые элементы украинской военной инфраструктуры, ОПК и энергетики.