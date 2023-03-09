Российские войска уничтожили более 135 военных ВСУ на Донецком направлении

В ходе спецоперации на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск ВС РФ уничтожили более 135 бойцов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии в районе населённых пунктов Красное, Семёновка и Первомайское Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено более 135 украинских военнослужащих", — отметил он.

Конашенков добавил, что российские войска также ликвидировали три боевые бронированные машины противника, три пикапа, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубицу "Мста-Б", а также гаубицу Д-1.