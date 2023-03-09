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9 марта, 11:20

Российские войска уничтожили более 135 военных ВСУ на Донецком направлении

В ходе спецоперации на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск ВС РФ уничтожили более 135 бойцов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии в районах населённых пунктов Красное, Семёновка и Первомайское Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено более 135 украинских военнослужащих", — отметил он.

Конашенков добавил, что российские войска также ликвидировали три боевые бронированные машины противника, три пикапа, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубицу "Мста-Б", а также гаубицу Д-1".

ВС РФ уничтожили более 65 военных ВСУ и гаубицу "Мста-Б" в районе ДНР и Запорожья

ВС РФ уничтожили более 65 военных ВСУ и гаубицу "Мста-Б" в районе ДНР и Запорожья

Ранее Лайф сообщал о том, что российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Херсонском направлении в зоне проведения СВО.

Обложка ©

Vk.com / Минобороны России

Илья Суриков
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