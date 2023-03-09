ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 марта 2023, 11:20
3460

Российские войска уничтожили более 135 военных ВСУ на Донецком направлении

В ходе спецоперации на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск ВС РФ уничтожили более 135 бойцов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии в районе населённых пунктов Красное, Семёновка и Первомайское Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено более 135 украинских военнослужащих", — отметил он.

Конашенков добавил, что российские войска также ликвидировали три боевые бронированные машины противника, три пикапа, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубицу "Мста-Б", а также гаубицу Д-1.

ВС РФ уничтожили более 65 военных ВСУ и гаубицу "Мста-Б" в районе ДНР и Запорожья
ВС РФ уничтожили более 65 военных ВСУ и гаубицу "Мста-Б" в районе ДНР и Запорожья

Ранее Лайф сообщал о том, что российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Херсонском направлении в зоне проведения СВО.

BannerImage

Vk.com / Минобороны России

Илья Суриков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar