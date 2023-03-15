ВКС России сбили в небе над Запорожской областью украинский вертолёт Ми-8

Лётчики Воздушно-космических сил (ВКС) России подбили в небе над Запорожской областью вертолёт Ми-8, принадлежащий Вооружённым силам Украины. Винтокрылая машина упала близ Успеновки, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Успеновка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сказал он.