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Опубликовано 15 марта 2023, 10:21

ВКС России сбили в небе над Запорожской областью украинский вертолёт Ми-8

Лётчики Воздушно-космических сил (ВКС) России подбили в небе над Запорожской областью вертолёт Ми-8, принадлежащий Вооружённым силам Украины. Винтокрылая машина упала близ Успеновки, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Успеновка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сказал он.

Накануне сообщалось, что под Красноармейском в Донецкой Народной Республике потерпел крушение украинский истребитель МиГ-29. Самолёт, по информации Минобороны РФ, сбили российские военные.

Российские силы сбили два украинских вертолёта Ми-8
Российские силы сбили два украинских вертолёта Ми-8
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Максим Плетнёв
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