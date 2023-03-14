Украинский истребитель МиГ-29 сбит под Красноармейском

Украинский МиГ-29 был сбит истребительной авиацией России в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики. Такие данные озвучил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

На днях сообщалось, что число уничтоженных Российской армией в рамках спецоперации самолётов Воздушных сил Украины достигло 400 единиц.

А ранее Лайф писал, что ВКС России сбили украинский истребитель Су-27 в районе Марьинки в ДНР. Ещё один украинский Су-24 был уничтожен в начале марта в районе населённого пункта Дружковка.