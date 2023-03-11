Дрон снял на видео уничтожение натовского комплекса ПВО на Украине "Ланцетом"

Минобороны России опубликовало видео уничтожения британского комплекса ПВО Stormer HVM на Донецком направлении при помощи барражирующего боеприпаса типа "Ланцет". Кадры сняты с камеры наведения снаряда.

Уничтожение натовского комплекса ПВО на Украине "Ланцетом". Видео © Минобороны России

"Боевая машина была обнаружена расчётами БПЛА на Донецком направлении СВО. После чего она была уничтожена высокоточным барражирующим боеприпасом", — уточнили в министерстве.

Контроль попадания ракеты по цели осуществлялся расчётами БПЛА. В МО добавили, что "Ланцеты" эффективно применяются для уничтожения бронетехники ВСУ: артиллерийских орудий, самоходок, ЗРС и танков.