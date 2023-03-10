ВКС России сбили украинский Су-27 в небе над ДНР

ВКС России сбили украинский истребитель Су-27 в районе Марьинки в ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", — сказал он.

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Лайф писал об уничтожении российскими военнослужащими до 115 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении. Также противник потерял три боевые бронированные машины, два пикапа и одну самоходную гаубицу "Гвоздика".