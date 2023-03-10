ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 марта 2023, 10:15

ВКС России сбили украинский Су-27 в небе над ДНР

ВКС России сбили украинский истребитель Су-27 в районе Марьинки в ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", сказал он.

ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по Украине в ответ на теракт в Брянской области
ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по Украине в ответ на теракт в Брянской области

Лайф писал об уничтожении российскими военнослужащими до 115 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении. Также противник потерял три боевые бронированные машины, два пикапа и одну самоходную гаубицу "Гвоздика".

BannerImage

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar