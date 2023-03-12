Российские силы сбили два украинских вертолёта Ми-8

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ за сутки. По данным ведомства, средства ПВО сбили два украинских вертолёта в районах Темировки в Запорожье и Двуречной Харьковской области.

Также за это время российским военным удалось перехватить семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", уничтожить украинский БПЛА в районе населённого пункта Червоный Маяк Херсонской области.

Всего с начала проведения СВО подразделения ВС России уничтожили 400 самолётов, 220 вертолётов, 3385 беспилотников, 411 ЗРК, 8275 танков и других боевых бронированных машин. Также поражены 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4326 орудий полевой артиллерии и миномётов и 8879 единиц специальной военной автомобильной техники.