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12 марта, 12:45

Российские силы сбили два украинских вертолёта Ми-8

Российские средства ПВО сбили два вертолёта Ми-8 и семь снарядов HIMARS и "Ураган"

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ за сутки. По данным ведомства, средства ПВО сбили два украинских вертолёта в районах Темировки в Запорожье и Двуречной Харьковской области.

Также за это время российским военным удалось перехватить семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", уничтожить украинский БПЛА в районе населённого пункта Червоный Маяк Херсонской области.

Всего с начала проведения СВО подразделения ВС России уничтожили 400 самолётов, 220 вертолётов, 3385 беспилотников, 411 ЗРК, 8275 танков и других боевых бронированных машин. Также поражены 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4326 орудий полевой артиллерии и миномётов и 8879 единиц специальной военной автомобильной техники.

Бойцы группировок "Центр" и "Восток" уничтожили более 150 солдат ВСУ на трёх направлениях

Бойцы группировок "Центр" и "Восток" уничтожили более 150 солдат ВСУ на трёх направлениях

Также в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении оружейного склада ВСУ на территории "Укрэнергочермета".

Обложка ©

VK / Минобороны России

Николь Вербер
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