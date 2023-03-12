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Регион
Опубликовано 12 марта 2023, 12:24
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Бойцы группировок "Центр" и "Восток" уничтожили более 150 солдат ВСУ на трёх направлениях

Российские военные уничтожили более 150 солдат ВСУ за сутки на трёх направлениях. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, бойцы группировки "Центр" поразили живую силу и технику противника на Краснолиманском направлении, а "Востока" — на Южно-Донецком и Запорожском.

"За сутки на данном [Краснолиманском] направлении уничтожены до 100 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — сказал Конашенков на брифинге.

Также он сообщил, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские бойцы группировки "Восток" уничтожили свыше 50 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

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Ранее Лайф писал, что бойцы российской группировки "Восток" уничтожили более 70 украинских военных и гаубицу Д-20 на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Пречистовки и Угледара ДНР.

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VK / Минобороны России

Оксана Попова
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