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Опубликовано 11 марта 2023, 11:49

Бойцы "Востока" уничтожили 70 солдат ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

За прошедшие сутки бойцы российской группировки "Восток" уничтожили более 70 украинских военных и гаубицу Д-20 на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Пречистовки и Угледара ДНР.

"Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии накануне уничтожили свыше 120 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. На Краснолиманском направлении ВСУ в течение минувших суток потеряли до 120 человек и четыре единицы техники: американскую артиллерийскую систему M777, гаубицы Д-30 и два пикапа.

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ТАСС / Рубцов Андрей

Оксана Попова
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