Мобилизованный россиянин семь часов в одиночку сдерживал атаку и обратил пехоту ВСУ в бегство

Российский военнослужащий на протяжении семи часов в одиночку отражал попытку наступления украинской армии. О герое рассказало Министерство обороны.

Сергей (имя изменено) — мобилизованный из Воронежской области. Он рассказал, что, когда ему пришла повестка, он без доли сомнения сразу же пошёл служить.

"Я лично семь часов удерживал сам позиции, так как у нас взвод попал под миномётный обстрел и командир взвода решил уводить свой личный состав в более безопасное место. Во время боя при мне было ранено два человека", — признаётся боец.

Военный рассказал, что оказал раненым медицинскую помощь и помог им эвакуироваться в безопасное место. После этого он принял важное решение: в одиночку отражать атаку противника. Боец пояснил, что в этот момент шёл миномётный обстрел и его товарищи далеко отошли по лесополосе. Он думал, что останется до темноты и также отойдёт, но спустя некоторое время в бой вступили пехотинцы ВСУ и другого выхода, как принять бой, не было. Несмотря на количественное преимущество, солдаты ВСУ решили отступить.

"У меня были две гранаты и патроны. К счастью, патронов было много. А то бы пришлось взрываться", — сказал солдат.