На видео попал трогательный разговор российского военного, вернувшегося на родину
Депутат Саралиев опубликовал видео с российскими военными, вернувшимися из украинского плена
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео с российскими военными, вернувшимися на родину из украинского плена. На кадрах мужчины садятся в автобус, некоторым из них прямо на месте потребовалась помощь медиков.
Также в объектив попал трогательный разговор одного из военных, который наконец узнал о рождении сына.
"Сын родился, 26 июня, я в плену был", — говорит он.
Российские военные, вернувшиеся на родину из украинского плена. Видео © телеграм-канал депутата Госдумы Шамсаила Саралиева
Напомним, 7 марта из украинского плена в результате переговоров возвращено 90 российских военных. Всех их доставят в Москву для лечения и реабилитации. Некоторым уже на месте оказали необходимую медпомощь.