Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео с российскими военными, вернувшимися на родину из украинского плена. На кадрах мужчины садятся в автобус, некоторым из них прямо на месте потребовалась помощь медиков.

Также в объектив попал трогательный разговор одного из военных, который наконец узнал о рождении сына.

"Сын родился, 26 июня, я в плену был", — говорит он.