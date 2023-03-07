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7 марта, 15:48

"Сын родился, пока в плену был": На видео попал трогательный разговор российского военного, вернувшегося на родину

Депутат Саралиев опубликовал видео с российскими военными, вернувшимися из украинского плена

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео с российскими военными, вернувшимися на родину из украинского плена. На кадрах мужчины садятся в автобус, некоторым из них прямо на месте потребовалась помощь медиков.

Также в объектив попал трогательный разговор одного из военных, который наконец узнал о рождении сына.

"Сын родился, 26 июня, я в плену был", — говорит он.

Российские военные, вернувшиеся на родину из украинского плена. Видео © телеграм-канал депутата Госдумы Шамсаила Саралиева

Напомним, 7 марта из украинского плена в результате переговоров возвращено 90 российских военных. Всех их доставят в Москву для лечения и реабилитации. Некоторым уже на месте оказали необходимую медпомощь.

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Обложка ©

телеграм-канал депутата Госдумы Шамсаила Саралиева

Александра Вишнякова
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