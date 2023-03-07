В Минобороны РФ сообщили о возвращении из украинского плена 90 российских бойцов

Из украинского плена в результате переговоров возвращено 90 российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"7 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращено 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — уточнили в ведомстве.

Все возвращённые бойцы будут доставлены в Москву самолётами Военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации. В данный момент им оказывается необходимая медицинская помощь.