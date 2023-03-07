В Минобороны РФ сообщили о возвращении из украинского плена 90 российских бойцов
Из украинского плена в результате переговоров возвращено 90 российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"7 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращено 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — уточнили в ведомстве.
Все возвращённые бойцы будут доставлены в Москву самолётами Военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации. В данный момент им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее Лайф рассказывал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за февраль. По его словам, противник лишился более 11 тысяч человек.
ТАСС / Михаил Терещенко