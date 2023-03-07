Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 14:30

В Минобороны РФ сообщили о возвращении из украинского плена 90 российских бойцов

Из украинского плена в результате переговоров возвращено 90 российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"7 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращено 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — уточнили в ведомстве.

Все возвращённые бойцы будут доставлены в Москву самолётами Военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации. В данный момент им оказывается необходимая медицинская помощь.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили Су-25 и 11 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО за сутки уничтожили Су-25 и 11 беспилотников ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за февраль. По его словам, противник лишился более 11 тысяч человек.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Варвара Романова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Министерство Обороны РФ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров