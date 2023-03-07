ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 марта 2023, 14:30
10260

В Минобороны РФ сообщили о возвращении из украинского плена 90 российских бойцов

Из украинского плена в результате переговоров возвращено 90 российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"7 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращено 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — уточнили в ведомстве.

Все возвращённые бойцы будут доставлены в Москву самолётами Военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации. В данный момент им оказывается необходимая медицинская помощь.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили Су-25 и 11 беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО за сутки уничтожили Су-25 и 11 беспилотников ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за февраль. По его словам, противник лишился более 11 тысяч человек.

BannerImage

ТАСС / Михаил Терещенко

Варвара Романова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar