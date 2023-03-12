ВС России уничтожили оружейный склад ВСУ на территории "Укрэнергочермета"

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на территории промышленного предприятия в городе Запорожье, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов группировки ВСУ, размещённый на территории предприятия "Укрэнергочермет". В районах населённых пунктов Красный Лиман и Дробышево Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ", — сказал он.

Также российской авиацией, Ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 81-му артиллерийскому подразделению противника на огневых позициях, живой силе и технике в 157 районах.