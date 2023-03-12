ВС России уничтожили более 220 украинских военных на Донецком направлении

ВС России уничтожили более 220 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений при поддержке артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено более 220 украинских военнослужащих", — сказал он.

Противник потерял одну боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30.