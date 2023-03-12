ВС России уничтожили более 220 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили более 220 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений при поддержке артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено более 220 украинских военнослужащих", — сказал он.
Противник потерял одну боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30.
Ранее Лайф писал, что бойцы российской группировки "Восток" уничтожили более 70 украинских военных и гаубицу Д-20 на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Пречистовки и Угледара ДНР.