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12 марта, 12:17

ВС России уничтожили более 220 украинских военных на Донецком направлении

ВС России уничтожили более 220 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений при поддержке артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено более 220 украинских военнослужащих", сказал он.

Противник потерял одну боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30.

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Ранее Лайф писал, что бойцы российской группировки "Восток" уничтожили более 70 украинских военных и гаубицу Д-20 на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Пречистовки и Угледара ДНР.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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