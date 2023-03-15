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15 марта, 10:22

ВС РФ уничтожили более 235 украинских военных на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили более 235 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Терны, Торское, Григоровка ДНР, а также Червоная Диброва и Невское ЛНР", — отметил он.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки на этом участке фронта составили: 235 военных, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки — "Акация" и "Гвоздика", американская артиллерийская система М777.

ВС РФ уничтожили до 150 украинских военных на Донецком направлении

ВС РФ уничтожили до 150 украинских военных на Донецком направлении

А накануне потери противника на Краснолиманском направлении составили более 95 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины и столько же пикапов, САУ "Акация", гаубица Д-30 и система М777.

Обложка ©

Getty Images / Spencer Platt

Александра Вишнякова
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