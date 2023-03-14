ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 марта 2023, 12:42

Армия России уничтожила более 95 бойцов ВСУ и гаубицу М777 на Краснолиманском направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 95 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики", — отметил Конашенков.

Помимо живой силы были уничтожены две боевые бронированные машины и столько же пикапов, САУ "Акация", гаубица Д-30 и американская артиллерийская система М777.

ВСУ потеряли до 75 военных на Купянском направлении
ВСУ потеряли до 75 военных на Купянском направлении

Ранее Лайф рассказывал, как за минувшие сутки российские военные уничтожили до 150 бойцов ВСУ в ходе активных действий на Донецком направлении.

BannerImage

Getty Images / Pierre Crom

Артур Белкин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar