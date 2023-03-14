Армия России уничтожила более 95 бойцов ВСУ и гаубицу М777 на Краснолиманском направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 95 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики", — отметил Конашенков.

Помимо живой силы были уничтожены две боевые бронированные машины и столько же пикапов, САУ "Акация", гаубица Д-30 и американская артиллерийская система М777.